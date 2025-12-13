خبرگزاری کار ایران
تیراندازی به گشت مشترک نیروهای سوری و آمریکایی در نزدیکی تدمر

یک منبع امنیتی سوری اعلام کرد که در جریان یک گشت میدانی مشترک میان نیروهای امنیتی سوری و نیروهای آمریکایی، در نزدیکی شهر تدمر، حادثه‌ای امنیتی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، این گشت مشترک هدف تیراندازی قرار گرفت که در نتیجه آن، دو نفر از نیروهای امنیتی سوری و شماری از نیروهای آمریکایی زخمی شدند. فرد مهاجم نیز در این حادثه کشته شد.

این منبع افزود: «به‌دنبال این حادثه، تردد در جاده بین‌المللی دیرالزور–دمشق به‌طور موقت متوقف شد و هم‌زمان، پرواز گسترده هواپیماها در آسمان منطقه به ثبت رسید».

بر اساس این گزارش، بالگردهای آمریکایی برای انتقال مجروحان وارد عمل شده و آنها را به پایگاه «التنف» منتقل کردند

