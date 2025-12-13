خبرگزاری کار ایران
رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن یک عضو کلیدی حماس شد

رتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که ساعتی پیش یکی از اعضای «کلیدی» جنبش حماس را در محدوده شهر غزه هدف قرار داده است،.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که ساعتی پیش یکی از اعضای «کلیدی» جنبش حماس را در محدوده شهر غزه هدف قرار داده است،.

رژیم صهیونیستی مدعی شده است که این فرد، «رائد سعد» از فرماندهان ارشد حماس بوده است. 

ارتش اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام مدعی شد که سعد در حال فعالیت برای بازسازی توانمندی‌های حماس بوده است.

جنبش حماس هنوز واکنشی رسمی به این ادعا نشان نداده است.

 

  

