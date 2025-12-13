خبرگزاری کار ایران
پولیتیکو گزارش داد:

شکاف در اتحادیه اروپا بر سر استفاده از دارایی‌های روسیه؛ ۴ کشور با طرح بروکسل مخالفت کردند

کد خبر : 1727057
ایگاه «پولیتیکو» گزارش داد که چهار کشور ایتالیا، بلژیک، مالت و بلغارستان با طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به ارزش حدود ۲۱۰ میلیارد یورو به‌عنوان تضمین وام به اوکراین مخالفت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، پایگاه «پولیتیکو» گزارش داد که چهار کشور ایتالیا، بلژیک، مالت و بلغارستان با طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به ارزش حدود ۲۱۰ میلیارد یورو به‌عنوان تضمین وام به اوکراین مخالفت کرده‌اند.

این پایگاه به نقل از اسناد داخلی اعلام کرد که این چهار کشور از کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه خواسته‌اند به‌دنبال گزینه‌های جایگزین باشند؛ گزینه‌هایی که با قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بین‌الملل هم‌خوانی داشته باشد، از معیارهای شفاف برخوردار باشد، نیازهای مالی اوکراین را تأمین کند و در عین حال، با توجه به واکنش احتمالی مسکو، ریسک به‌مراتب کمتری داشته باشد.

در این چارچوب، پیشنهادهایی مانند ایجاد خط اعتباری از سوی اتحادیه اروپا یا راهکارهای موقت مطرح شده است.

پولیتیکو افزوده است که انتقاد علنی این کشورها از طرح کمیسیون اروپا، امیدها برای دستیابی به توافق در نشست هفته آینده را تضعیف کرده است.

این گزارش می‌افزاید که اتحادیه اروپا که متعهد به حمایت از کی‌یف شده، عملاً بخش عمده منابع مالی در دسترس خود را مصرف کرده و بسیاری از کشورهای عضو نیز تمایلی به اختصاص منابع مستقیم از بودجه‌های ملی خود ندارند.

در همین حال، کمیسیون اروپا در تلاش است موافقت کشورهای عضو را برای استفاده از دارایی‌های حاکمیتی روسیه به نفع دولت اوکراین جلب کند و استفاده از رقمی بین ۱۸۵ تا ۲۱۰ میلیارد یورو به‌عنوان تضمین وام به کی‌یف را بررسی می‌کند.

با این حال، مقام‌های بلژیک تاکنون از همراهی با این درخواست خودداری کرده‌اند. «بارت دی‌ویور» نخست‌وزیر بلژیک، این پیشنهاد کمیسیون اروپا را «سرقت» توصیف کرده و حتی احتمال طرح شکایت قضایی را رد نکرده است.

روسیه پیش‌تر بارها نسبت به هرگونه تعرض به دارایی‌های حاکمیتی خود هشدار داده و تأکید کرده است که چنین اقداماتی بدون پاسخ نخواهد ماند.

انتهای پیام/
