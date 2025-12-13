خبرگزاری کار ایران
روسیه با «کینژال» پاسخ حملات پهپادی اوکراین را داد
مسکو از اجرای حمله‌ای گسترده با موشک‌های فراصوتی کینژال علیه زیرساخت‌های اوکراین خبر داده؛ حمله‌ای که به گفته مقامات روس، در واکنش به حملات پهپادی اوکراین به شهرهای روسیه انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع روسیه، امروز- شنبه- اعلام کرد که شب گذشته به تأسیسات صنعتی و انرژی در اوکراین حمله کرده است. این حمله با استفاده از موشک‌های فراصوتی کینژال انجام شد و به گفته مسکو، در پاسخ به حملات اوکراین علیه «اهداف غیرنظامی» در خاک روسیه صورت گرفته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که این حمله «در گستره وسیع» علیه ارتش اوکراین و تأسیسات انرژی انجام شده و از جمله تسلیحات به‌کاررفته، موشک‌های فراصوتی بوده‌اند.

در همین حال، مسکو خبر داد که سامانه‌های دفاع هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته، دو فروند موشک «هیمارس» ساخت آمریکا و ۱۶۹ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده‌اند.

پیش از این نیز، مقامات روسیه از کشته شدن دو نفر در حمله یک پهپاد اوکراینی به شهر ساراتوف در مرکز روسیه خبر داده بودند.

در همین حال، ایالات متحده در حال انجام مذاکراتی با مسکو و کیف برای پایان دادن به جنگ است.

 

