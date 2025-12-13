خبرگزاری کار ایران
زاخارووا:

زلنسکی به بن‌بست رسیده است

زلنسکی به بن‌بست رسیده است
دیپلمات روس گفت که وضعیت میدان نبرد و همچنین عدم مشروعیت، رئیس جمهور اوکراین را به بن‌بست کشانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در گفت‌‍وگو  با خبرگزاری تاس گفت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، می‌داند که با وضعیت میدان نبرد و عدم مشروعیتش به بن‌بست رسیده است.

زاخارووا اظهار داشت: «زلنسکی می‌داند که از نظر تمام پارامترها، از جمله وضعیت میدانی و عدم مشروعیت خود، به بن‌بست رسیده است، چرا که هیچ انتخاباتی برگزار نشده و به نظر می‌رسد که خودش آن را لغو کرده است».

وی در این باره توضیح داد: «همچنین بی‌اعتمادی مطلقی که اوکراینی‌ها به او نشان می‌دهند و به تازگی شروع به ترک اوکراین در تعداد زیاد کرده‌اند».

اختیارات ریاست جمهوری زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ منقضی شد. با این حال، او تمام تلاش خود را برای ماندن در قدرت انجام می‌دهد.

 «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در ۹ دسامبر گفت که اکنون زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات در اوکراین است. 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
