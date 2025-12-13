واکنش آمریکا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره غزه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه آمریکا قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که در آن از اسرائیل خواسته شده است حکم دیوان دادگستری بین‌المللی درباره ورود کمک‌ها به نوار غزه را اجرا کند، بی‌فایده و ضداسرائیلی توصیف کرد.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا ادعا شده است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه بی‌فایده و جانبدارانه جدیدی تصویب کرد که نشان‌دهنده ادامه سیطره رویکرد ضداسرائیلی بر دیپلماسی این سازمان است.

این بیانیه مدعی شد: «تحت رهبری دونالد ترامپ، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۸۰۳ را برای پایان دادن به جنگ در غزه و ارائه راه حلی واقع‌گرایانه برای پایان درگیری‌ها تصویب و دورنمایی صلح آمیز برای ساکنان غزه و اسرائیلی‌ها و کل خاورمیانه ترسیم کرد. از آن زمان کمک‌ها به سوی غزه سرازیر شد ولی مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت قطعنامه ای تفرقه‌آمیز و سیاسی بر اساس ادعاهای نادرست ارائه کند.»

