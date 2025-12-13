خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش آمریکا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره غزه

واکنش آمریکا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره غزه
کد خبر : 1726700
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه آمریکا قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که در آن از اسرائیل خواسته شده است حکم دیوان دادگستری بین‌المللی درباره ورود کمک‌ها به نوار غزه را اجرا کند، بی‌فایده و ضداسرائیلی توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه آمریکا قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که در آن از اسرائیل خواسته شده است حکم دیوان دادگستری بین‌المللی درباره ورود کمک‌ها به نوار غزه را اجرا کند، بی‌فایده و ضداسرائیلی توصیف کرد.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا ادعا شده است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه بی‌فایده و جانبدارانه جدیدی تصویب کرد که نشان‌دهنده ادامه سیطره رویکرد ضداسرائیلی بر دیپلماسی این سازمان است.

این بیانیه مدعی شد: «تحت رهبری دونالد ترامپ، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۸۰۳ را برای پایان دادن به جنگ در غزه و ارائه راه حلی واقع‌گرایانه برای پایان درگیری‌ها تصویب و دورنمایی صلح آمیز برای ساکنان غزه و اسرائیلی‌ها و کل خاورمیانه ترسیم کرد. از آن زمان کمک‌ها به سوی غزه سرازیر شد ولی مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت قطعنامه ای تفرقه‌آمیز و سیاسی بر اساس ادعاهای نادرست ارائه کند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری