به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گارد ساحلی فیلیپین ‌اعلام کرد که در پی شلیک توپ‌های آبی توسط کشتی‌های گارد ساحلی چین در یک منطقه مورد مناقشه در دریای چین جنوبی، سه ماهیگیر فیلیپینی زخمی شده و دو کشتی ماهیگیری «خسارت قابل توجهی» دیده‌اند.

گارد ساحلی مانیل اعلام کرد که نزدیک به دو دوجین قایق ماهیگیری فیلیپینی در نزدیکی منطقه سابینا شوال‌ با توپ‌های آبی و مانورهای مسدودکننده هدف قرار گرفته‌اند.

این گارد ساحلی اعلام کرد که یک قایق کوچک گارد ساحلی چین همچنین خطوط لنگر چندین قایق فیلیپینی را قطع کرده و خدمه آنها را به خطر انداخته است.

گارد ساحلی مانیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گروه حفاظت از فیلیپین از گارد ساحلی چین می‌خواهد که به استانداردهای رفتاری شناخته شده بین‌المللی پایبند باشد و حفظ جان ماهیگیران در دریا را بر ادعاهای مجریان قانون که جان ماهیگیران بی‌گناه را به خطر می‌اندازد، اولویت دهد.»

انتهای پیام/