۲ کشته طی حمله پهپادی اوکراین به روسیه

فرماندار ساراتوف، در کانال تلگرام خود اعلام کرد که در حمله پهپادی اوکراین به منطقه جنوبی ساراتوف، دو غیرنظامی کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رومان بوسارگین»، فرماندار ساراتوف، در کانال تلگرام خود اعلام کرد که در حمله پهپادی اوکراین به منطقه جنوبی ساراتوف، دو غیرنظامی کشته شدند.

فرماندار گفت: «چندین آپارتمان در یک ساختمان مسکونی در نتیجه حمله پهپادی خسارت دیدند.دو نفر نیز کشته شدند.»

وی افزود که حمله پهپادی اوکراین به نمای چندین ساختمان آسیب رسانده است.

 

