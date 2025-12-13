خبرگزاری کار ایران
دیدار وزرای خارجه عمان و ترکیه

وزرای خارجه عمان و ترکیه در ترکمنستان با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولتی، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان و «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه در حاشیه فعالیت‌های مجمع عالی رتبه صلح و اعتماد در عشق آباد با یکدیگر دیدار دیدار کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عمان، دو طرف در این دیدار درباره جنبه‌های همکاری دو کشور دوست در چارچوب روابط سیاسی و دیپلماتیک موجود و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های دارای اهمیت مشترک رایزنی کردند.

دو طرف همچنین درباره شماری از تحولات منطقه و مسائل مطرح در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

 

