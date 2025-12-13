به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نماینده ویژه آمریکا بناست به برلین سفر کند.

یک مقام آمریکایی آگاه گفت که «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده و «جرد کوشنر»، داماد رئیس‌جمهور این کشور طی روزهای آتی به پایتخت آلمان سفر می‌کنند.

این دو مقام آمریکایی بناست در برلین با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی دیدار خواهند کرد.

این مقام آگاه افزود که ویتکاف همچنین روزهای یکشنبه و دوشنبه با همتایان خود از فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار خواهد کرد.

