خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویتکاف و کوشنر به برلین سفر می‌کنند

ویتکاف و کوشنر به برلین سفر می‌کنند
کد خبر : 1726592
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ویژه آمریکا بناست به برلین سفر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نماینده ویژه آمریکا بناست به برلین سفر کند. 

یک مقام آمریکایی آگاه گفت که «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده و «جرد کوشنر»، داماد رئیس‌جمهور این کشور طی روزهای آتی به پایتخت آلمان سفر می‌کنند. 

این دو مقام آمریکایی بناست در  برلین با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین و رهبران اروپایی دیدار خواهند کرد.

این مقام آگاه افزود که ویتکاف همچنین روزهای یکشنبه و دوشنبه با همتایان خود از فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری