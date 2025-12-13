ویتکاف و کوشنر به برلین سفر میکنند
نماینده ویژه آمریکا بناست به برلین سفر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نماینده ویژه آمریکا بناست به برلین سفر کند.
یک مقام آمریکایی آگاه گفت که «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده و «جرد کوشنر»، داماد رئیسجمهور این کشور طی روزهای آتی به پایتخت آلمان سفر میکنند.
این دو مقام آمریکایی بناست در برلین با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین و رهبران اروپایی دیدار خواهند کرد.
این مقام آگاه افزود که ویتکاف همچنین روزهای یکشنبه و دوشنبه با همتایان خود از فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار خواهد کرد.