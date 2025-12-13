به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» مدعی شد نیروهای ذخیره مستقر در بخش شرقی یگان الجلیل در ارتش رژیم اسرائیل به مواضع این ارتش در امتداد مرزهای شمالی با لبنان هستند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مکرر توافق آتش‌بس از سوی تل‌آویو ادامه دارد؛ در مقابل، دولت لبنان و حزب‌الله بر پایبندی خود به این توافق تأکید کرده‌اند. همچنین نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفل) اعلام کرده‌اند هیچ نشانه‌ای دال بر بازسازی توان نظامی حزب‌الله در جنوب رود لیتانی مشاهده نشده است.

به ادعای این روزنامه، برخی نظامیان اسرائیلی گفته‌اند عناصر حزب‌الله در حالی که ابزارهایی مانند بیل و کلنگ به همراه داشته یا در حال انجام فعالیت‌های کشاورزی بوده‌اند، به نیروهای ارتش اسرائیل نزدیک شده و خود را کارگران بخش کشاورزی معرفی کرده‌اند. یکی از این نظامیان مدعی شد: «در واقع همه می‌دانند هدف واقعی آن‌ها جمع‌آوری اطلاعات یا ارزیابی میزان آمادگی نیروهاست.»

جروزالم پست همچنین مدعی شد پس از دریافت چندین گزارش میدانی که با اطلاعات ادعایی دستگاه‌های اطلاعاتی تأیید شده و این افراد را وابسته به حزب‌الله معرفی می‌کرد، ارتش اسرائیل تصمیم به انجام اقداماتی در عمق خاک لبنان گرفت. در همین چارچوب، به ادعای این روزنامه، ارتش اسرائیل تابلوهای هشداردهنده‌ای در نزدیکی منازل غیرنظامیان لبنانی نصب کرده و مدعی شده است حضور عناصر حزب‌الله در این مناطق را رصد کرده است.

این روزنامه صهیونیستی همچنین ادعا کرد نگرانی اصلی فرماندهان نظامی اسرائیل در این بخش، تلاش حزب‌الله برای انجام حملات هدفمند علیه مواضع پیشروی ارتش اسرائیل در داخل خاک لبنان یا حتی، به‌زعم آن‌ها، تلاش برای نفوذ به داخل اراضی اشغالی است.

به ادعای جروزالم پست، یکی از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی گفته است: «یگان رضوان در حال بازسازی توانمندی‌های خود است. اگرچه دیگر زیرساخت‌های پیشین پیش از عملیات سپر شمالی را در اختیار ندارد، اما با حمایت ایران به‌طور فعال در حال پیگیری طرح‌هایی علیه اسرائیل است.»

