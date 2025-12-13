خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: عملیات نظامی علیه ونزوئلا به‌زودی آغاز می‌شود

ترامپ: عملیات نظامی علیه ونزوئلا به‌زودی آغاز می‌شود
کد خبر : 1726576
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر تأکید کرد که حملات زمینی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در ونزوئلا به‌زودی آغاز خواهد شد، اما از ارائه جزئیات درباره زمان و مکان این عملیات خودداری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد شنبه بار دیگر تأکید کرد که عملیات زمینی علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد امروز- شنبه- بار دیگر تأکید کرد که حملات زمینی که مهارکنندگان قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را هدف قرار می‌دهد، به‌زودی آغاز خواهد شد.

ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفته بود که حملات زمینی علیه ونزوئلا در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود، اما هیچ جزئیاتی درباره محل اجرای آن‌ها ارائه نکرد.

او همچنین به خبرنگاران گفت: «مسائل دیگری هم در جریان است»، اما از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد و افزود که بعدا درباره آن‌ها صحبت خواهد کرد.

در خصوص جنگ روسیه و اوکراین، ترامپ در اظهاراتی که رسانه‌های جهانی آن را نقل کردند، گفت پیشرفت‌های زیادی در رابطه با روسیه و اوکراین حاصل شده است.

وی افزود: «خواهیم دید آیا توافقی میان روسیه و اوکراین صورت می‌گیرد یا نه و به‌زودی از آن مطلع خواهیم شد». او به این موضوع نیز اشاره کرد که «منطقه اقتصادی آزاد پیشنهادی در دونباس پیچیده است، اما ممکن است موفق شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری