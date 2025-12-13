ترامپ: عملیات نظامی علیه ونزوئلا بهزودی آغاز میشود
رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر تأکید کرد که حملات زمینی علیه قاچاقچیان مواد مخدر در ونزوئلا بهزودی آغاز خواهد شد، اما از ارائه جزئیات درباره زمان و مکان این عملیات خودداری کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز- شنبه- بار دیگر تأکید کرد که حملات زمینی که مهارکنندگان قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را هدف قرار میدهد، بهزودی آغاز خواهد شد.
ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفته بود که حملات زمینی علیه ونزوئلا در آیندهای نزدیک انجام میشود، اما هیچ جزئیاتی درباره محل اجرای آنها ارائه نکرد.
او همچنین به خبرنگاران گفت: «مسائل دیگری هم در جریان است»، اما از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد و افزود که بعدا درباره آنها صحبت خواهد کرد.
در خصوص جنگ روسیه و اوکراین، ترامپ در اظهاراتی که رسانههای جهانی آن را نقل کردند، گفت پیشرفتهای زیادی در رابطه با روسیه و اوکراین حاصل شده است.
وی افزود: «خواهیم دید آیا توافقی میان روسیه و اوکراین صورت میگیرد یا نه و بهزودی از آن مطلع خواهیم شد». او به این موضوع نیز اشاره کرد که «منطقه اقتصادی آزاد پیشنهادی در دونباس پیچیده است، اما ممکن است موفق شود.»