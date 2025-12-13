خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تایمز آو اسرائیل:

عدالفتاح السیسی برنامه‌ای برای دیدار با نتانیاهو ندارد

عدالفتاح السیسی برنامه‌ای برای دیدار با نتانیاهو ندارد
کد خبر : 1726570
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع دولتی آگاه به روزنامه «تایمز آو اسرائیل» اعلام کرد که رئیس‌جمهوری مصر در شرایط کنونی تصمیمی برای دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ندارد.

به گزارش ایلنا، یک منبع دولتی آگاه به روزنامه «تایمز آو اسرائیل» اعلام کرد که «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر در شرایط کنونی تصمیمی برای دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ندارد.

این در حالی است که پیش از این، گزارش‌هایی از تلاش تل‌آویو برای برگزاری نشست احتمالی در قاهره منتشر شده بود.

به گفته این منبع، مصر به‌دلیل مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده که ماه‌هاست میان دو طرف باقی مانده، از اسرائیل خشمگین است و همین موضوع احتمال برگزاری هرگونه دیدار نزدیک میان سران دو طرف را کاهش داده است؛ هرچند هم اسرائیل و هم آمریکا خواهان تقویت روابط و برگزاری چنین نشستی هستند.

این منبع افزود که قاهره نگران تداوم نیات اسرائیل برای سوق‌دادن فلسطینی‌ها به‌سوی شبه‌جزیره سیناست؛ به‌ویژه در چارچوب طرح‌هایی که بر اجرای نخستین پروژه‌های بازسازی در شهر رفح، در جنوب نوار غزه و مجاور مرزهای مصر، تمرکز دارد.

بر اساس این گزارش، گذرگاه رفح تنها برای فلسطینی‌هایی که قصد خروج از نوار غزه را دارند باز می‌شود؛ امری که از نگاه مصر تلاشی برای کاهش جمعیت غزه تلقی می‌شود و قاهره تأکید کرده است که «اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد».

منبع یادشده همچنین خاطرنشان کرد که خودداری «الی کوهن»، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از امضای توافق‌نامه گازی با مصر، خشم قاهره و واشنگتن را برانگیخت؛ چرا که کوهن این توافق را به زیان اسرائیل توصیف کرده بود.

روابط میان نتانیاهو و السیسی طی سال‌های گذشته با تنش همراه بوده و دو طرف از پیش از آغاز جنگ غزه تاکنون گفت‌وگویی نداشته‌اند؛ این در حالی است که نتانیاهو در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای ترمیم روابط انجام داده است.

این منبع تأکید کرد که السیسی بر عدم برقراری تماس با نتانیاهو پافشاری می‌کند، مگر آنکه تغییری اساسی در رفتار اسرائیل در قبال مصر ایجاد شود. افزون بر این، رئیس‌جمهوری مصر نمی‌خواهد در سال انتخابات رژیم صهیونیستی به‌عنوان «ابزار سیاسی» مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری