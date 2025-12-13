تایمز آو اسرائیل:
عدالفتاح السیسی برنامهای برای دیدار با نتانیاهو ندارد
یک منبع دولتی آگاه به روزنامه «تایمز آو اسرائیل» اعلام کرد که رئیسجمهوری مصر در شرایط کنونی تصمیمی برای دیدار با نخستوزیر رژیم صهیونیستی ندارد.
به گزارش ایلنا، یک منبع دولتی آگاه به روزنامه «تایمز آو اسرائیل» اعلام کرد که «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهوری مصر در شرایط کنونی تصمیمی برای دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی ندارد.
این در حالی است که پیش از این، گزارشهایی از تلاش تلآویو برای برگزاری نشست احتمالی در قاهره منتشر شده بود.
به گفته این منبع، مصر بهدلیل مجموعهای از مسائل حلنشده که ماههاست میان دو طرف باقی مانده، از اسرائیل خشمگین است و همین موضوع احتمال برگزاری هرگونه دیدار نزدیک میان سران دو طرف را کاهش داده است؛ هرچند هم اسرائیل و هم آمریکا خواهان تقویت روابط و برگزاری چنین نشستی هستند.
این منبع افزود که قاهره نگران تداوم نیات اسرائیل برای سوقدادن فلسطینیها بهسوی شبهجزیره سیناست؛ بهویژه در چارچوب طرحهایی که بر اجرای نخستین پروژههای بازسازی در شهر رفح، در جنوب نوار غزه و مجاور مرزهای مصر، تمرکز دارد.
بر اساس این گزارش، گذرگاه رفح تنها برای فلسطینیهایی که قصد خروج از نوار غزه را دارند باز میشود؛ امری که از نگاه مصر تلاشی برای کاهش جمعیت غزه تلقی میشود و قاهره تأکید کرده است که «اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد».
منبع یادشده همچنین خاطرنشان کرد که خودداری «الی کوهن»، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی از امضای توافقنامه گازی با مصر، خشم قاهره و واشنگتن را برانگیخت؛ چرا که کوهن این توافق را به زیان اسرائیل توصیف کرده بود.
روابط میان نتانیاهو و السیسی طی سالهای گذشته با تنش همراه بوده و دو طرف از پیش از آغاز جنگ غزه تاکنون گفتوگویی نداشتهاند؛ این در حالی است که نتانیاهو در ماههای اخیر تلاشهایی برای ترمیم روابط انجام داده است.
این منبع تأکید کرد که السیسی بر عدم برقراری تماس با نتانیاهو پافشاری میکند، مگر آنکه تغییری اساسی در رفتار اسرائیل در قبال مصر ایجاد شود. افزون بر این، رئیسجمهوری مصر نمیخواهد در سال انتخابات رژیم صهیونیستی بهعنوان «ابزار سیاسی» مورد استفاده قرار گیرد.