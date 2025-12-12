مقامهای آمریکا:
هدف «نیروی بینالمللی ثبات»، مقابله با حماس نیست
خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که نیروی بینالمللی ثبات که احتمال میرود اوایل ماه آینده میلادی در غزه مستقر شود، برنامهای برای مقابله با حماس ندارد.
این منابع تأکید کردند که این نیروها «با جنبش حماس مقابله نخواهند کرد» و مأموریت اصلی آنها حفظ ثبات و نظارت است و شامل عملیاتهای نظامی نخواهد بود.
در همین حال، روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، به شدت به دنبال آغاز مرحله دوم توافق آتشبس در غزه است و این هدف را حتی پیش از بازگرداندن جسد آخرین اسیر اسرائیلی دنبال میکند.
مسئولان آمریکایی همچنین پیشبینی کردند که پیش از پایان ماه جاری میلادی، دیداری میان «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و ترامپ برگزار شود تا درباره مرحله بعدی توافق غزه گفتوگو کنند.