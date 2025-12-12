به گزارش ایلنا، روزنامه «تلگراف» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، «دان دریسکول» وزیر ارتش این کشور را به دلیل تردید در مورد عملکرد و احتمال فراتر رفتن از اختیارات، از مذاکرات صلح اوکراین کنار گذاشته است.

بر اساس این گزارش، تصمیم هگست پس از افزایش نگرانی‌های وی درباره اقدام‌های دریسکول اتخاذ شد. به گفته منابع آگاه، وزیر جنگ آمریکا احساس می‌کرد دریسکول در برخی موارد بیش از حد پیش رفته است. در نتیجه، حضور دریسکول در مذاکراتی که قرار بود در اول دسامبر در پاریس برگزار شود، منتفی شد.

روزنامه تلگراف اشاره کرد که این امر می‌تواند نشانه‌ای از رقابت داخلی در کاخ سفید برای کنترل مذاکرات صلح اوکراین باشد.

همچنین، پایگاه «اکسیوس» گزارش داده است که مسئولان آمریکایی روز شنبه در پاریس با نمایندگانی از اوکراین، فرانسه، آلمان و انگلیس دیدار خواهند کرد تا درباره طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور برای حل بحران اوکراین گفت‌وگو کنند.

از سوی دیگر، کاخ سفید تأکید کرده که آمریکا تنها در صورت وجود فرصت واقعی برای امضای توافق صلح، در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.