به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که کیت‌های اولیه ابزار، کیسه‌های شن، پمپ‌های آب و همچنین مصالح ساختمانی مانند الوار و تخته‌چوب، به‌دلیل «محدودیت‌های دسترسی» اعمال‌شده توسط مقام‌های اسرائیلی همچنان امکان ورود به غزه را ندارند.

این نهاد در بیانیه‌ای تأکید کرد: «این اقلام برای ترمیم و تقویت پناهگاه‌ها در برابر بارش‌های مستمر و جلوگیری از وقوع سیلاب در محل‌های اسکان ضروری هستند.»

در این بیانیه آمده است که این سازمان از زمان آتش‌بس ماه اکتبر تاکنون بیش از یک میلیون قلم تجهیزات مربوط به سرپناه از جمله چادرهای ضدآب، پتوهای حرارتی، زیراندازها و برزنت به همکاران خود در غزه ارسال کرده است، اما این تجهیزات در برابر سیلاب مقاومت ندارند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت افزود: «بسیاری از محل‌های اسکان موقت در نقاط کم‌ارتفاع و روی زمین‌های پر از آوار قرار دارند که فاقد سیستم زهکشی و مدیریت پسماند مناسب است. همین امر خانواده‌ها را با خطر جدی شیوع بیماری‌ها و سایر تهدیدهای بهداشت عمومی در نتیجه گسترش سیلاب مواجه می‌کند».

«امی پوپ» مدیرکل این نهاد با اشاره به شرایط «بسیار دشوار» پس از دو سال جنگ ویرانگر، تأکید کرد که دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های انسانی برای حفاظت از خانواده‌های فلسطینی «ضروری» است

