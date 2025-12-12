خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حماس:

تصویب ساخت شهرک‌های جدید، گواه نگاه غنیمت‌محور اسرائیل است

تصویب ساخت شهرک‌های جدید، گواه نگاه غنیمت‌محور اسرائیل است
کد خبر : 1726490
لینک کوتاه کپی شد.

حماس در بیانیه‌ای، اقدام وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در تصویب مشروعیت‌بخشی به ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را «تشدیدی خطرناک در مسیر اشغال و یهودی‌سازی» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، جنبش حماس در بیانیه‌ای، اقدام «بتسلئیل سموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در تصویب مشروعیت‌بخشی به ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را «تشدیدی خطرناک در مسیر اشغال و یهودی‌سازی» توصیف کرد.

حماس اعلام کرد که این تصمیم «نمایانگر ماهیت افراطی و استعمارگر دولت اسرائیل است که با نگاه غنیمت‌محور به سرزمین فلسطین می‌نگرد و می‌کوشد واقعیت‌های استعماری را با زور تحمیل کند».

این جنبش تأکید کرد که تداوم سیاست‌های شهرک‌سازی، نه‌تنها به معنای تشدید اشغالگری است، بلکه در راستای «پیشبرد پروژه تخلیه تدریجی و اخراج خاموش مردم فلسطین از بخش‌های مختلف کرانه باختری» دنبال می‌شود.

حماس افزود که این رویکرد خطرناک، بخشی از تلاش گسترده دولت اسرائیل برای «تحکیم کامل کنترل بر کرانه باختری» است و هشدار داد که پیامدهای آن برای مردم فلسطین و ثبات منطقه‌ای بسیار جدی خواهد بود.

این جنبش از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواست تا «در برابر این رفتار و سیاست‌های استعماری اسرائیل مسئولیت‌پذیر باشند و مانع از تداوم مصادره زمین‌ها و نقض حقوق مردم فلسطین شوند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری