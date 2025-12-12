به گزارش ایلنا، جنبش حماس در بیانیه‌ای، اقدام «بتسلئیل سموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در تصویب مشروعیت‌بخشی به ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را «تشدیدی خطرناک در مسیر اشغال و یهودی‌سازی» توصیف کرد.

حماس اعلام کرد که این تصمیم «نمایانگر ماهیت افراطی و استعمارگر دولت اسرائیل است که با نگاه غنیمت‌محور به سرزمین فلسطین می‌نگرد و می‌کوشد واقعیت‌های استعماری را با زور تحمیل کند».

این جنبش تأکید کرد که تداوم سیاست‌های شهرک‌سازی، نه‌تنها به معنای تشدید اشغالگری است، بلکه در راستای «پیشبرد پروژه تخلیه تدریجی و اخراج خاموش مردم فلسطین از بخش‌های مختلف کرانه باختری» دنبال می‌شود.

حماس افزود که این رویکرد خطرناک، بخشی از تلاش گسترده دولت اسرائیل برای «تحکیم کامل کنترل بر کرانه باختری» است و هشدار داد که پیامدهای آن برای مردم فلسطین و ثبات منطقه‌ای بسیار جدی خواهد بود.

این جنبش از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواست تا «در برابر این رفتار و سیاست‌های استعماری اسرائیل مسئولیت‌پذیر باشند و مانع از تداوم مصادره زمین‌ها و نقض حقوق مردم فلسطین شوند».