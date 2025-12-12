خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه لبنان:

اسرائیل برای عملیات نظامی گسترده علیه لبنان آماده می‌شود/ مذاکره با ایران مشروط است

کد خبر : 1726488
وزیر خارجه لبنان با اعلام اینکه اسرائیل در حال آماده‌ شدن برای عملیات نظامی گسترده علیه این کشور است، گفت که لبنان آماده گفت‌وگو با ایران است اما مشروط بر پایان دخالت و حمایت از «گروه‌های غیرقانونی».

به گزارش  یوسف رجی، وزیر امور خارجه و مهاجران لبنان، اعلام کرد که دولت این کشور «ارتباطات دیپلماتیک خود را برای تلاش در جهت حفاظت از لبنان و تأسیسات آن در برابر هر حمله احتمالی» افزایش داده است.

وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره افزود: «هشدارهایی از سوی نهادهای عربی و بین‌المللی دریافت کرده‌ایم که اسرائیل در حال آماده‌سازی برای عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.»

رجی با بیان اینکه «جلسات جاری در چارچوب کمیته مکانیزم، مذاکرات سنتی با اسرائیل به شمار نمی‌رود»، تصریح کرد: «در حال تلاش برای بازگشت به توافق آتش‌بس با اسرائیل هستیم، اما پیمان صلح در شرایط فعلی دور از دسترس است.»

وی در ادامه سلاح حزب‌الله را محدود به کارایی در عملیات «حمایت از غزه» و دفاع از لبنان دانست و گفت: «دولت با حزب‌الله وارد گفت‌وگو شده تا او را به تحویل سلاحش قانع کند، اما تاکنون این موضوع با مخالفت مواجه شده است.»

رجی با این ادعا که ایران عامل بی‌ثباتی در لبنان و منطقه است، گفت سیاست‌های تهران موجب ناامنی می‌شود.

او تأکید کرد لبنان آماده گفت‌وگو با ایران است، اما شرط آن توقف دخالت تهران در امور داخلی کشور و پایان حمایت مالی از «گروه‌های غیرقانونی» است.

 

