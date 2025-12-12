اوکراین: خطوط تدارکاتی روسیه در محور کوپیانسک را قطع کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروهای اوکراینی، امروز- جمعه- اعلام کردند که دو روستا را از کنترل ارتش روسیه در نزدیکی شهر راهبردی کوپیانسک در منطقه خارکیف، واقع در شمال شرق کشور، بازپس گرفته‌اند.

ارتش اوکراین اعلام کرد که «با پیشروی تا رودخانه اوسکیل، خطوط تدارکاتی دشمن را قطع کرده» و کنترل روستاهای کیندراشیفکا و رداکیفکا، همچنین بخش‌هایی از شمال شهر کوپیانسک را که روسیه ماه گذشته تصرف آن را اعلام کرده بود، دوباره به دست گرفته است.

در هفته‌های اخیر، روسیه اعلام کرده بود که چندین نقطه کلیدی را در جبهه‌ها تصرف کرده است؛ از جمله مرکز لجستیکی پوکروفسک در منطقه دونتسک در شرق، و شهرهای کوپیانسک و ووچانسک در منطقه خارکیف.

در حال حاضر، نیروهای روسیه برای تصرف شهر میرنوگراد نزدیک پوکروفسک، منطقه کوستیانتینیفکا و موقعیت راهبردی هولیا‌یپوله در جنوب، درگیر نبرد هستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، روز پنجشنبه با بیان اینکه «پیشرفت خوبی در همه جبهه‌ها» مشاهده می‌شود، گفت: «آزادسازی اراضی… به‌صورت تدریجی و باثبات ادامه دارد.»

بر اساس تحلیلی از داده‌های مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن، ارتش روسیه در ماه نوامبر بزرگ‌ترین پیشروی خود در اوکراین طی یک سال گذشته را ثبت کرده است.

در همین حال، اوکراین و روسیه به‌طور جداگانه با ایالات متحده درباره طرح آمریکایی پایان جنگ در حال گفت‌وگو هستند.

