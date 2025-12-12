خبرگزاری کار ایران
ابراز امیدواری اردوغان نسبت به آتش‌بس و صلح در اوکراین در چارچوب روند استانبول

کد خبر : 1726389
رئیس‌جمهور ترکیه، گفت که کشورش به آتش‌بس و صلح در اوکراین در چارچوب روند استانبول امیدوار است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، گفت که کشورش به آتش‌بس و صلح در اوکراین در چارچوب روند استانبول امیدوار است.

وی در سخنرانی خود در مجمع صلح و اعتماد در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، افزود: «ما صمیمانه به پایان جنگ بین همسایگان شمالی خود، روسیه و اوکراین، که با آنها روابط تاریخی ریشه‌دار مبتنی بر احترام متقابل داریم، امیدواریم.»

وی افزود: «ما آماده‌ایم تا از ابتکارات دیپلماتیک با هدف آتش‌بس و صلح، به‌ویژه در چارچوب روند استانبول، حمایت ملموسی ارائه دهیم.»

انتهای پیام/
