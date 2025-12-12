معاون وزیر خارجه تایوان
خواستار همکاری همهجانبه با اسرائیل هستیم
معاون وزیر خارجه تایوان، در گفتوگویی با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تایوان خواهان «همکاری همه جانبه» با اسرائیل است و این همکاریها بهویژه بر توسعه سامانههای دفاع هوایی متمرکز خواهد بود.
بر اساس گزارش شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، این مصاحبه چند روز پیش از سفر محرمانه وو به سرزمینهای اشغالی انجام شده است؛ سفری که بهرغم نبود روابط رسمی میان تایوان و اسرائیل، با هدف بررسی امکان «همکاری امنیتی» انجام شد. محور اصلی این رایزنیها، پروژه سامانه دفاع هوایی چندلایه تایوان با نام «گنبد تایوانی» بوده است.
وو در این گفتوگو تأکید کرد که تایوان علاقهمند به خرید سامانههای دفاعی اسرائیل، از جمله «گنبد آهنین» و سامانه موشکی «حیتس»، است.
در مقابل، شبکه ۱۲ گزارش داد که اسرائیل نیز نیازمند همکاری با تایوان است؛ زیرا تایوان یک «قدرت بزرگ سختافزاری» در جهان به شمار میرود.
«میا یارون»، نماینده وزارت خارجه اسرائیل در تایوان، با اشاره به پیشتازی تایوان در صنعت تولید ریزتراشهها گفت: «تایوان بزرگترین تولیدکننده تراشههای الکترونیکی جهان است، بهویژه تراشههای پیشرفتهای که بخش تکنولوژی پیشرفته اسرائیل بهشدت به آنها وابسته است».
وی افزود: «ما برای گسترش قراردادها و حوزههای همکاری اقتصادی میان دو طرف تلاش میکنیم.