خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر خارجه تایوان

خواستار همکاری همه‌جانبه با اسرائیل هستیم

خواستار همکاری همه‌جانبه با اسرائیل هستیم
کد خبر : 1726352
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر خارجه تایوان، در گفت‌وگویی با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تایوان خواهان «همکاری همه جانبه» با اسرائیل است و این همکاری‌ها به‌ویژه بر توسعه سامانه‌های دفاع هوایی متمرکز خواهد بود.

به گزارش ایلنا، «فرانسوا وو» معاون وزیر خارجه تایوان، در گفت‌وگویی با شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تایوان خواهان «همکاری همه جانبه» با اسرائیل است و این همکاری‌ها به‌ویژه بر توسعه سامانه‌های دفاع هوایی متمرکز خواهد بود.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، این مصاحبه چند روز پیش از سفر محرمانه وو به سرزمین‌های اشغالی انجام شده است؛ سفری که به‌‌رغم نبود روابط رسمی میان تایوان و اسرائیل، با هدف بررسی امکان «همکاری امنیتی» انجام شد. محور اصلی این رایزنی‌ها، پروژه سامانه دفاع هوایی چندلایه تایوان با نام «گنبد تایوانی» بوده است.

وو در این گفت‌وگو تأکید کرد که تایوان علاقه‌مند به خرید سامانه‌های دفاعی اسرائیل، از جمله «گنبد آهنین» و سامانه موشکی «حیتس»، است.

در مقابل، شبکه ۱۲ گزارش داد که اسرائیل نیز نیازمند همکاری با تایوان است؛ زیرا تایوان یک «قدرت بزرگ سخت‌افزاری» در جهان به شمار می‌رود.

«میا یارون»، نماینده وزارت خارجه اسرائیل در تایوان، با اشاره به پیشتازی تایوان در صنعت تولید ریزتراشه‌ها گفت: «تایوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های الکترونیکی جهان است، به‌ویژه تراشه‌های پیشرفته‌ای که بخش تکنولوژی پیشرفته اسرائیل به‌شدت به آنها وابسته است».

وی افزود: «ما برای گسترش قراردادها و حوزه‌های همکاری اقتصادی میان دو طرف تلاش می‌کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری