نسخه بهروز شده طرح صلح اوکراین به آمریکا ارائه شد
رئیسجمهوری اوکراین، امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که نسخه بهروزرسانیشدهای از طرح صلح کشورش را به آمریکا ارائه کرده است.
به گفته وی، این طرح شامل ۲۰ بند اصلی است و چارچوب گسترده آن تضمینهای امنیتی و توافقی برای بازسازی اوکراین را در بر میگیرد.
زلنسکی در گفتوگو با خبرنگاران افزود که واشنگتن و کییف امکان ایجاد یک «منطقه اقتصادی آزاد» در بخشهایی از شرق اوکراین را بررسی کردهاند که نیروهای اوکراینی از آنها عقبنشینی خواهند کرد.
وی همچنین تأکید کرد که هر گونه تصمیم درباره تسلیم اراضی یا بازترسیم خطوط کنترل تنها پس از برگزاری رفراندوم مردمی اتخاذ خواهد شد.
در همین حال، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه در نشستی در کرملین درباره وضعیت مناطق عملیاتی، از آزادسازی شهر سیورسک توسط نیروهای روس خبر داد و تصریح کرد که ارتش این کشور ابتکار عمل کامل استراتژیک در آن منطقه را در اختیار دارد.