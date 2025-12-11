هیچ سوءتفاهمی با آمریکا بر سر اوکراین وجود ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، امروز -پنجشنبه- گفت که پس از دیدار ابتدای ماه میلادی جاری میان «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «استیو ویتکاف»، فرستاده رویس جمهور آمریکا، تمامی سوءتفاهم‌ها با ایالات متحده بر سر اوکراین برطرف شده است.

لاوروف گفت: «این مذاکرات درک متقابل حاصل شده بین پوتین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نشست ماه آگوست در آلاسکا را تایید کرد».

وی اظهار داشت: «اکنون، در مذاکرات ما با آمریکایی‌ها در مورد مسئله اوکراین، شخصا معتقدم که سوءتفاهم‌ها و کژفهمی‌ها برطرف شده است».

دیپلمات ارشد روسیه افزود که روسیه خواهان مجموعه‌ای از اسناد مورد توافق است که زیربنای یک توافق صلح بلندمدت و پایدار در اوکراین را با تضامین امنیتی برای همه طرف‌های درگیر فراهم کند.

