لاوروف:
هیچ سوءتفاهمی با آمریکا بر سر اوکراین وجود ندارد
وزیرخارجه روسیه گفت که تمام سوءتفاهمات میان این کشور و ایالات متحده بر طرف شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، امروز -پنجشنبه- گفت که پس از دیدار ابتدای ماه میلادی جاری میان «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «استیو ویتکاف»، فرستاده رویس جمهور آمریکا، تمامی سوءتفاهمها با ایالات متحده بر سر اوکراین برطرف شده است.
لاوروف گفت: «این مذاکرات درک متقابل حاصل شده بین پوتین و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در نشست ماه آگوست در آلاسکا را تایید کرد».
وی اظهار داشت: «اکنون، در مذاکرات ما با آمریکاییها در مورد مسئله اوکراین، شخصا معتقدم که سوءتفاهمها و کژفهمیها برطرف شده است».
دیپلمات ارشد روسیه افزود که روسیه خواهان مجموعهای از اسناد مورد توافق است که زیربنای یک توافق صلح بلندمدت و پایدار در اوکراین را با تضامین امنیتی برای همه طرفهای درگیر فراهم کند.