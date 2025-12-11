سه کشته و مفقود در پی فروریختن سازه در کره جنوبی
فروریختن سازه در محل احداث کتابخانه در کره جنوبی، یک کشته و دو مفقود بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات آتشنشانی کره جنوبی اعلام کردند که امروز -پنجشنبه- پس از فرو ریختن یک سازه آهنی در محل ساخت یک کتابخانه در شهر «گوانگجو» در این کشور، یک کارگر جان باخت و دو نفر دیگر مفقود شدند.
بر اساس گزارش، بیم آن میرود که افراد مفقود شده در محل مدفون شده باشند.
سازمان آتشنشانی گوانگجو اعلام کرد که نفر چهارم نیز در زیر آوار گرفتار شده و مقامات در تلاش برای نجات این کارگر هستند.
مقامات در یک جلسه توجیهی به خبرنگاران اعلام کردند که این حادثه هنگام بتن ریزی در محل ساخت و ساز رخ داد.