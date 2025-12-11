خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه کشته و مفقود در پی فروریختن سازه در کره جنوبی

سه کشته و مفقود در پی فروریختن سازه در کره جنوبی
کد خبر : 1726156
لینک کوتاه کپی شد.

فروریختن سازه در محل احداث کتابخانه در کره جنوبی، یک کشته و دو مفقود بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات آتش‌نشانی کره جنوبی اعلام کردند که امروز -پنجشنبه- پس از فرو ریختن یک سازه آهنی در محل ساخت یک کتابخانه در شهر «گوانگجو» در این کشور، یک کارگر جان باخت و دو نفر دیگر مفقود شدند.

بر اساس گزارش، بیم آن می‌رود که افراد مفقود شده در محل مدفون شده باشند.

سازمان آتش‌نشانی گوانگجو اعلام کرد که نفر چهارم نیز در زیر آوار گرفتار شده و مقامات در تلاش برای نجات این کارگر هستند.

مقامات در یک جلسه توجیهی به خبرنگاران اعلام کردند که این حادثه هنگام بتن ریزی در محل ساخت و ساز رخ داد.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری