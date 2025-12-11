به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف«، وزیر خارجه روسیه، در جریان میزگردی در مورد اوکراین در سفارتخانه گفت که کشورهای غربی در تلاش هستند تا از درگیری اوکراین برای منحرف کردن توجه جهانی از مسئله فلسطین استفاده کنند.

این دیپلمات ارشد روسیه گفت: «ما از علاقه شدیدی که شما به موضع ما در مورد مسئله اوکراین و امور بین‌المللی به طور کلی نشان می‌دهید، قدردانی می‌کنیم، اما این میزگرد به طور سنتی به طور خاص به بحرانی اختصاص دارد که غرب با تبدیل اوکراین به یک کشور ضد روسیه و مسلح کردن آن برای جنگ علیه کشورمان در اطراف آن ایجاد کرده است».

وزیرخارجه روسیه اظهار داشت: «البته، این یکی از مهمترین مسائل در دستور کار بین‌المللی است، اگرچه، صادقانه بگویم، ما شاهد تلاش‌هایی برای سوءاستفاده از شدت بحث‌ها در مورد اوکراین، از جمله در مجامع بین‌المللی، برای منحرف کردن توجه از سایر چالش‌های مهم جهانی، به ویژه مسئله فلسطین هستیم».

انتهای پیام/