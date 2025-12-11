خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویترز گزارش داد:

سفر مخفیانه مقام دیپلماتیک تایوان به سرزمین‌های اشغالی

سفر مخفیانه مقام دیپلماتیک تایوان به سرزمین‌های اشغالی
کد خبر : 1726113
لینک کوتاه کپی شد.

سه منبع آگاه خبر دادند که معاون وزیر خارجه تایوان، اخیراً سفری به سرزمین‌های اشغالی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سه منبع آگاه خبر دادند که معاون وزیر خارجه تایوان، اخیراً سفری به سرزمین‌های اشغالی داشته است.

این سفر در زمانی انجام شده که تایوان به دنبال همکاری دفاعی با اسرائیل است.

این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که معاون وزیر خارجه تایوان در هفته‌های اخیر به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است. دو نفر از این منابع گفتند که این سفر در ماه جاری میلادی انجام شده است.

این منابع از ارائه جزئیات در مورد اینکه این مقام تایوانی با چه کسی ملاقات کرده یا درباره چه موضوعاتی صحبت شده است، خودداری کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری