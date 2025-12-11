به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سه منبع آگاه خبر دادند که معاون وزیر خارجه تایوان، اخیراً سفری به سرزمین‌های اشغالی داشته است.

این سفر در زمانی انجام شده که تایوان به دنبال همکاری دفاعی با اسرائیل است.

این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که معاون وزیر خارجه تایوان در هفته‌های اخیر به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است. دو نفر از این منابع گفتند که این سفر در ماه جاری میلادی انجام شده است.

این منابع از ارائه جزئیات در مورد اینکه این مقام تایوانی با چه کسی ملاقات کرده یا درباره چه موضوعاتی صحبت شده است، خودداری کردند.

