خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشته شدن ۹ سرباز تایلندی طی درگیری‌های مرزی جدید با کامبوج

کشته شدن ۹ سرباز تایلندی طی درگیری‌های مرزی جدید با کامبوج
کد خبر : 1726051
لینک کوتاه کپی شد.

۹ سرباز تایلندی در درگیری‌های مرزی جدید با کامبوج کشته شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع تایلند  گزارش داد که در این هفته، ۹ سرباز تایلندی در درگیری‌های مرزی جدید با کامبوج کشته شده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع، سوراسانت کونگزیری، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تعداد کل تلفات ارتش تایلند اکنون به ۹ نفر رسیده و بیش از ۱۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالی است که درگیری‌های مرزی بین تایلند و کامبوج شدت گرفته و صدها هزار غیرنظامی از هر دو طرف تخلیه شده‌اند. این درگیری‌ها که ناشی از اختلافات ارضی دیرینه است، پس از درگیری قبلی روز یکشنبه رخ داد که منجر به زخمی شدن دو سرباز تایلندی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری