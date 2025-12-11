کشته شدن ۹ سرباز تایلندی طی درگیریهای مرزی جدید با کامبوج
۹ سرباز تایلندی در درگیریهای مرزی جدید با کامبوج کشته شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع تایلند گزارش داد که در این هفته، ۹ سرباز تایلندی در درگیریهای مرزی جدید با کامبوج کشته شدهاند.
سخنگوی وزارت دفاع، سوراسانت کونگزیری، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تعداد کل تلفات ارتش تایلند اکنون به ۹ نفر رسیده و بیش از ۱۲۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این در حالی است که درگیریهای مرزی بین تایلند و کامبوج شدت گرفته و صدها هزار غیرنظامی از هر دو طرف تخلیه شدهاند. این درگیریها که ناشی از اختلافات ارضی دیرینه است، پس از درگیری قبلی روز یکشنبه رخ داد که منجر به زخمی شدن دو سرباز تایلندی شد.