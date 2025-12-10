تصویب ساخت ۸۰۰ واحد مسکونی در سه شهرک کرانه باختری از سوی اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رژیم صهیونیستی ساخت نزدیک به ۸۰۰ واحد مسکونی در سه شهرک کرانه باختری را تصویب کرد.

«بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی امروز -چهارشنبه- اعلام کرد: «اسرائیل موافقت نهایی خود را با ساخت ۷۶۴ واحد مسکونی در سه شهرک در کرانه باختری اشغالی اعلام کرده است.»

از زمان تصدی این وزیر افراطی صهیونیست در اواخر سال ۲۰۲۲، حدود ۵۱۳۷۰ واحد مسکونی توسط شورای عالی برنامه‌ریزی دولت در کرانه باختری، سرزمینی که فلسطینی‌ها برای تشکیل کشور آینده خود به دنبال آن هستند، تصویب شده است.

