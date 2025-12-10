بولسونارو خواستار آزادی از زندان شد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس‌جمهور سابق برزیل خواستار آزادی از بیمارستان برای عمل جراحی شده است.

بر اساس اسنادی که روز گذشته -سه‌شنبه- به دست خبرگزاری فرانسه رسیده است، وکلای «ژایر بولسونارو»، رئیس‌جمهور سابق برزیل که به جرم تلاش برای کودتا به ۲۷ سال زندان محکوم شده است، از دیوان عالی کشور درخواست کرده‌اند که اجازه دهد موکل‌شان برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شود.

در این اسناد آمده است که «تمام گزارش‌های پزشکی اخیر (...) وخامت قابل توجه وضعیت سلامتی» رئیس‌جمهور سابق راست افراطی ۷۰ ساله را نشان می‌دهد و خواستار «بستری شدن فوری او در بیمارستان» شده‌اند.

