گوترش:
حمله نیروهای اسرائیلی به مقر آنروا، غیرقابل قبول است
دبیرکل سازمان ملل متحد حمله نظامیان صهیونیست به مقر «آنروا» در محله شیخ جراح قدس شرقی اشغالی را بهشدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد حمله نظامیان صهیونیست به مقر «آنروا» در محله شیخ جراح قدس شرقی اشغالی را بهشدت محکوم کرد.
گوترش در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «ورود بدون مجوز نیروهای اسرائیلی به محوطه سازمان ملل در شیخ جراح که در اختیار آنروا است، اقدامی غیرقابلقبول است. این محوطه مصونیت دارد و هرگونه دخالت در آن ممنوع است».
وی تأکید کرد: «از اسرائیل میخواهم فوراً تمام اقدامهای لازم را برای بازگرداندن و حفظ مصونیت این اماکن انجام دهد و از هرگونه اقدام بعدی علیه تأسیسات آنروا خودداری کند».
بر اساس گزارشها، نیروهای صهیونیست در جریان این حمله، برخی اقلام موجود در محوطه را با خود برده و پرچم سازمان ملل را پایین کشیده و بهجای آن پرچم رژیم صهیونیستی را برافراشتهاند.
آنروا از ابتدای سال جاری، پس از دستور مقامهای صهیونیست مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت این سازمان در مناطق اشغالی، از استفاده از این مقر خودداری کرده است.