حمله مجدد نظامیان صهیونیست به دانشگاه «بیرزیت»
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی امروز -سهشنبه- با حمله به دانشگاه بیرزیت در شمال رامالله، برای سومین بار از ابتدای سال این مرکز دانشگاهی را هدف عملیات نظامی قرار داد.
به گزارش منابع محلی، نیروهای اسرائیلی پس از بازداشت اعضای تیم امنیتی دانشگاه، انبارهای متعلق به تشکلهای دانشجویی را تخریب و تفتیش کردند.
همچنین همزمان، منابع فلسطینی از حمله جداگانه نیروهای اسرائیلی به دانشگاه قدس در ابودیس، در جنوب قدس اشغالی خبر دادند