ترامپ: جنگ با مواد مخدر را به مکزیک و کلمبیا می‌کشانیم!

در ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه آمریکای لاتین، دونالد ترامپ اعلام کرد که جنگ با مواد مخدر را به مکزیک و کلمبیا خواهد کشاند.

به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز گذشته تلویحاً از احتمال گسترش عملیات نظامی واشنگتن در آمریکای لاتین با هدف مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر خبر داد.

ترامپ صراحتا اعلام کرد که مکزیک و کلمبیا در زمره کشورهایی هستند که ممکن است هدف این عملیات‌های احتمالی قرار گیرند.

نکته قابل تأمل در اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید او بر حفظ ابهام در جزئیات اجرای عملیات‌ها بود. ترامپ تأکید کرد که این رویکرد به منظور به حداکثر رساندن تأثیر روانی و سیاسی این اقدامات آتی اتخاذ می‌شود.

پیش از این، دولت ترامپ با استقرار یک یگان نظامی بزرگ در منطقه کارائیب، تلاش کرده بود ضربه‌ای مهلک بر پیکره قاچاقچیان مواد مخدر وارد سازد و همزمان فشار حداکثری را بر دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا اعمال کند.

با این وجود، ترامپ در مورد نقش نیروهای زمینی ایالات متحده در این عملیات‌ها سکوت اختیار کرد و از پاسخ به این پرسش طفره رفت که آیا نیروهای پیاده آمریکا درگیر خواهند بود یا خیر. او در توضیح این سکوت گفت: «نمی‌خواهم درباره استراتژی نظامی اظهارنظر کنم.»

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که تهدید نظامی اخیر ترامپ، صرفا یک وعده نیست، بلکه ابزاری راهبردی  است. به اعتقاد آن‌ها، ترامپ با حفظ این لحن مبهم، قصد دارد از تهدیدات نظامی خود به عنوان یک برگ برنده استراتژیک در روند مبارزه با مواد مخدر در آمریکای لاتین بهره ببرد. این رویکرد مبهم، تأثیرگذاری اظهارات وی را بر مخالفان سیاسی و بازیگران منطقه‌ای به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

ناظران بر این باورند که این رویکرد، تلاشی برای فشار بر نهادهای محلی و منطقه‌ای جهت ایجاد تغییر در رفتارهایشان است، ضمن اینکه افکار عمومی را نسبت به پیامدهای احتمالی بر ثبات منطقه‌ای هوشیار نگه می‌دارد؛ این امر استراتژی ترامپ را ترکیبی از تهدید روانی و برنامه‌ریزی نظامی استراتژیک ساخته است.

