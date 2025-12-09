ترامپ: زمان برگزاری انتخابات در اوکراین فرا رسیده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که «زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین فرا رسیده است».

وی گفت: «مردم اوکراین باید در این مورد تصمیم بگیرند.»

ترامپ همچنین گفت که «ولودیمیر زلنسکی باید پیشنهادهای حل و فصل مناقشه در اوکراین را بررسی کند.»

ترامپ در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت: «من فکر می‌کنم زلنسکی باید برای خواندن آن‌ها (پیشنهادهای حل و فصل) وقت بگذارد.»

وی افزود: «او هنوز آن‌ها را نخوانده است.»

