خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: زمان برگزاری انتخابات در اوکراین فرا رسیده است

ترامپ: زمان برگزاری انتخابات در اوکراین فرا رسیده است
کد خبر : 1725191
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که «زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین فرا رسیده است».

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که «زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین فرا رسیده است».

وی گفت: «مردم اوکراین باید در این مورد تصمیم بگیرند.»

ترامپ همچنین گفت که «ولودیمیر زلنسکی باید پیشنهادهای حل و فصل مناقشه در اوکراین را بررسی کند.»

ترامپ در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت: «من فکر می‌کنم زلنسکی باید برای خواندن آن‌ها (پیشنهادهای حل و فصل) وقت بگذارد.»

وی افزود: «او هنوز آن‌ها را نخوانده است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری