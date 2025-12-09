ترامپ: زمان برگزاری انتخابات در اوکراین فرا رسیده است
رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت که «زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین فرا رسیده است».
وی گفت: «مردم اوکراین باید در این مورد تصمیم بگیرند.»
ترامپ همچنین گفت که «ولودیمیر زلنسکی باید پیشنهادهای حل و فصل مناقشه در اوکراین را بررسی کند.»
ترامپ در مصاحبهای با پولیتیکو گفت: «من فکر میکنم زلنسکی باید برای خواندن آنها (پیشنهادهای حل و فصل) وقت بگذارد.»
وی افزود: «او هنوز آنها را نخوانده است.»