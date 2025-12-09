به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، واتیکان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان، در جریان دیدار خود امروز -سه‌شنبه- با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، بر نیاز به ادامه گفت‌وگو با هدف صلحی پایدار و عادلانه تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است اعلام شد: «پاپ بر لزوم ادامه گفت‌وگو تاکید و تمایل فوری خود را مبنی بر اینکه ابتکارات دیپلماتیک فعلی منجر به صلحی عادلانه و پایدار شود، ابراز کرد».

واتیکان که در موضوع کودکان میان کی‌یف و مسکو میانجیگری کرده است، اعلام کرد: «علاوه بر این، مسائل مربوط به اسرای جنگی و لزوم تضمین بازگشت کودکان اوکراینی به خانواده‌هایشان نیز مورد بحث قرار گرفت».

انتهای پیام/