پاپ خوستار ادامه گفتوگوها در رابطه با اوکراین شد
رهبر کاتولیکهای جهان پس از دیدار با رئیس جمهور اوکراین خواستار ادامه یافتن گفتوگوها برای دستیابی به آتشبس شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، واتیکان در بیانیهای اعلام کرد که «پاپ لئو»، رهبر کاتولیکهای جهان، در جریان دیدار خود امروز -سهشنبه- با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، بر نیاز به ادامه گفتوگو با هدف صلحی پایدار و عادلانه تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است اعلام شد: «پاپ بر لزوم ادامه گفتوگو تاکید و تمایل فوری خود را مبنی بر اینکه ابتکارات دیپلماتیک فعلی منجر به صلحی عادلانه و پایدار شود، ابراز کرد».
واتیکان که در موضوع کودکان میان کییف و مسکو میانجیگری کرده است، اعلام کرد: «علاوه بر این، مسائل مربوط به اسرای جنگی و لزوم تضمین بازگشت کودکان اوکراینی به خانوادههایشان نیز مورد بحث قرار گرفت».