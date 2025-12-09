به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌ها فاش کرده‌اند که ژاپن از پیوستن به طرح اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های مسدودشده روسیه و وام دادن آنها به اوکراین خودداری کرده است.

طبق گزارش پولیتیکو، ژاپن توضیح داده است که نمی‌تواند از حدود ۳۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه که در خاک خود دارد برای ارائه وام به اوکراین استفاده کند.

پولیتیکو به نقل از دیپلمات‌های آگاه گزارش داد که ژاپن تصریح کرده است که حاضر به استفاده از دارایی‌های روسیه در خاک خود برای ارائه وام به اوکراین نیست.

