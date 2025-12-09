سیارتو:
روسیه و مجارستان باید در مقابل فشار خارجی ایستادگی کنند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر سیارتو»، وزیرخارجه مجارستان، گفت که روسیه و مجارستان باید درمقابل فشار خارجی ایستادگی کنند.
سیارتو گفت: «تصمیمات ما بر اساس منافع ملی ما است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در جلسه کمیسیون دوجانبه بین دولتی همکاریهای اقتصادی در مسکو بسیاری از مسائل مهم همکاری ما را مورد بحث قرار دادهاند که به روابط ما انگیزه میدهد».
دیپلمات ارشد مجارستانی خاطرنشان کرد: «ما باید سخت تلاش کنیم و در برابر فشارهایی که بر ما وارد میشود مقاومت کنیم. ما باید برای افزایش نرخ تعامل خود به موفقیت دست یابیم».
وی افزود: «تامین انرژی مطمئن برای مجارستان برای ما بسیار مهم است. این یک مسئله سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، این یک مسئله عملی و مسئله بقای ماست».