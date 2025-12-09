بازداشت حداقل ۴۰ فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، باشگاه زندانیان فلسطینی گزارش داد که «نیروهای اشغالگر اسرائیلی طی ۲۴ ساعت گذشته یک کمپین دستگیری گسترده را آغاز کردند و حداقل ۴۰ فلسطینی را در کرانه باختری، از جمله قدس اشغالی، هدف قرار دادند.»

باشگاه زندانیان در بیانیه‌ای مطبوعاتی که امروز -سه‌شنبه- منتشر شد، اعلام کرد که این دستگیری‌ها در استان‌های الخلیل، نابلس و بیت لحم متمرکز بوده و بقیه در استان‌های رام‌الله، جنین، سلفیت و قلقیلیه توزیع شده‌اند.

این بیانیه افزود که «نیروهای اشغالگر در چندین شهر بازجویی‌های میدانی انجام داده و ده‌ها مرد جوان را بازداشت کرده‌اند» و خاطرنشان کرد که این بازداشت‌ها با «بدرفتاری و حمله گسترده به بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها، و همچنین تیراندازی مستقیم به قصد کشتن، استفاده از بازداشت‌شدگان به عنوان گروگان و اقدامات گسترده خرابکاری و تخریب در خانه‌های فلسطینیان» همراه بوده است.

