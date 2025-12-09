خبرگزاری کار ایران
بازداشت حداقل ۴۰ فلسطینی در کرانه باختری

باشگاه زندانیان فلسطینی گزارش داد که «نیروهای اشغالگر اسرائیلی طی ۲۴ ساعت گذشته یک کمپین دستگیری گسترده را آغاز کردند و حداقل ۴۰ فلسطینی را در کرانه باختری، از جمله قدس اشغالی، هدف قرار دادند.»

باشگاه زندانیان در بیانیه‌ای مطبوعاتی که امروز -سه‌شنبه- منتشر شد، اعلام کرد که این دستگیری‌ها در استان‌های الخلیل، نابلس و بیت لحم متمرکز بوده و بقیه در استان‌های رام‌الله، جنین، سلفیت و قلقیلیه توزیع شده‌اند.

این بیانیه افزود که «نیروهای اشغالگر در چندین شهر بازجویی‌های میدانی انجام داده و ده‌ها مرد جوان را بازداشت کرده‌اند» و خاطرنشان کرد که این بازداشت‌ها با «بدرفتاری و حمله گسترده به بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها، و همچنین تیراندازی مستقیم به قصد کشتن، استفاده از بازداشت‌شدگان به عنوان گروگان و اقدامات گسترده خرابکاری و تخریب در خانه‌های فلسطینیان» همراه بوده است.

