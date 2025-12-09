خبرگزاری کار ایران
سفر پوتین به هند کشورهای غربی را شوکه کرد
کد خبر : 1724941
روزنامه ایندین اکسپرس سفر اخیر ‌رئیس‌جمهور روسیه، به هند را شوکی برای کشورهای غربی دانست که سال‌هاست تلاش می‌کنند تا رئیس کاخ کرملین را تحت انزوا قرار دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه ایندین اکسپرس سفر اخیر «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، به هند را شوکی برای کشورهای غربی دانست که سال‌هاست تلاش می‌کنند تا رئیس کاخ کرملین را تحت انزوا قرار دهند.

این روزنامه نوشت که سفر پوتین به هند به دعوت «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند تعدادی از پایتخت‌های غربی را گیج کرده است.

این گزارش توضیح داد که غرب بارها تلاش کرده است تا پوتین را رام کند، اما موفق نشده است. در سال ۲۰۱۴، عضویت روسیه در گروه ۸ پس از الحاق کریمه به حالت تعلیق درآمد، اما پوتین به دنبال تأیید غرب نبود، بلکه خروج کشورش از این گروه را اعلام کرد.

در سال ۲۰۲۲، پوتین  وارد درگیری نظامی با مقامات کی‌یف شد و اقدامات اوکراین برای پیوستن به ناتو را به شدت رد کرد.

این روزنامه گزارش که سفر اخیر پوتین همچنان یک رویداد مهم خواهد بود زیرا حامل پیام محکمی است مبنی بر اینکه دوران هژمونی یکجانبه به پایان خود نزدیک می‌شود.

 

