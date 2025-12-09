وانگ یی:
ژاپن از نظر نظامی چین را تهدید میکند
وزیر خارجه چین به همتای آلمانی خود گفت که ژاپن از نظر نظامی چین را تهدید میکند که امری «کاملاً غیرقابل قبول» است.
این در حالی است که طی روزهای گذشته گزارش شد که ژاپن اعلام کرد جنگندههای چینی رادار خود را به سمت هواپیماهای نظامی ژاپن نشانه گرفته است. ژاپن این رویارویی را به عنوان اقدامی خطرناک محکوم کرده است، اگرچه چین ژاپن را به دلیل ارسال هواپیما برای نزدیک شدن مکرر و ایجاد اختلال در نیروی دریایی چین در حالی که در حال انجام آموزش پرواز از پیش اعلام شده بر روی ناو هواپیمابر در شرق تنگه میاکو بود، سرزنش کرده است.
روابط دو کشور در ماه گذشته از زمانی که نخست وزیر ژاپن، هشدار داد که ژاپن در صورت تهدید امنیت ژاپن، به هرگونه اقدام نظامی چین علیه تایوان پاسخ خواهد داد، رو به وخامت گذاشته است.
وانگ در دیدار با «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان در پکن گفت که با توجه به اینکه امسال هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم است، ژاپن «به عنوان یک ملت شکستخورده» باید با احتیاط بیشتری عمل میکرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، وانگ گفت: «با این حال، رهبر فعلی آن در تلاش است تا از مسئله تایوان - همان سرزمینی که ژاپن به مدت نیم قرن آن را استعمار کرد و جنایات بیشماری علیه مردم چین مرتکب شد - برای ایجاد مشکل و تهدید نظامی چین سوءاستفاده کند. این کاملاً غیرقابل قبول است.»