به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آنوتین چارن ویراکول»، نخست وزیر تایلند، احتمال مذاکرات با کامبوج به جهت حل‌وفصل تنش در مرز میان دو کشور را رد کرد.

روزنامه «نیشن» به نقل از نخست وزیر تایلند نوشت: «پاسخ ما یک علامت نیست. اقدامی است که به وضوح نشان می‌دهد که آنها (کامبوج) نباید حاکمیت تایلند را تهدید کنند. از این پس، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. اگر می‌خواهیم خصومت‌ها متوقف شود، کامبوج باید مسیری را که تایلند تعیین کرده است، دنبال کند».

ارتش سلطنتی تایلند پیشتر گزارش داد که یک نیروی ارتش این کشور و ۴ فرد دیگر، در درگیری در مرز کامبوج کشته شدند.





