به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع میدانی اعلام کردند که نیروهای روسیه سریع‌ترین پیشروی خود در جنگ با اوکراین طی چهار سال گذشته را تجربه می‌کنند. این در حالی است که مذاکرات صلح متوقف مانده و توافق بین‌المللی درباره حل بحران وجود ندارد؛ وضعیتی که می‌تواند نقشه‌ای جدید به نفع روسیه برای آینده این بحران تحمیل کند.

بر اساس داده‌های میدانی اوکراین، روسیه در ماه نوامبر حدود ۲۰۰ مایل مربع از خاک اوکراین را به کنترل خود درآورد، در حالی که این رقم در ماه قبل تنها ۱۰۰ مایل مربع بود. این آمار نشان‌دهنده شتاب گرفتن پیشروی‌های روسیه است که عمدتا در مناطق شرق دونباس و شهرهای استراتژیک سِیفِرسک و اسلویانسک متمرکز شده و بخشی از برنامه مسکو برای کنترل آنچه «شهرهای مستحکم» می‌نامد، محسوب می‌شود.

روزنامه تلگراف گزارش داد که روسیه با استفاده از واحدهای کوچک پشت خطوط دفاعی اوکراین نفوذ می‌کند؛ روشی که پیش‌تر در مناطقی مانند پوکروفسک موفق بوده و فشار زیادی بر ارتش اوکراین وارد کرده و منابع آن را در جبهه‌ای به طول ۶۳۰ مایل مستهلک می‌کند.

با این حال، تحلیلگران می‌گویند خطوط مقدم اوکراین به‌طور کامل سقوط نکرده است و نیروهای اوکراینی هنوز قادر به دفع حملات در چند منطقه، از جمله جنوب و شرق هستند.

از منظر دیپلماتیک، منابع آگاه گزارش می‌دهند که پیشنهاد صلحی که توسط دولت دونالد ترامپ آماده شده بود و مشروط به امتیازات بزرگ از کی‌یف بود، به دلیل مخالفت اوکراین و اروپا با شروط روسیه شکست خورد؛ از جمله کنترل کامل دونباس و ممنوعیت پیوستن اوکراین به ناتو.

ناظران معتقدند این بن‌بست باعث بازچینی اولویت‌های غرب شد و تحرکات سریعی برای حمایت سیاسی و نظامی از اوکراین آغاز گردید؛ از جمله نشست اضطراری در داونینگ استریت با حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و فریدریش میرتس، صدر اعظم آلمان.

با ورود به فصل زمستان، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند سرعت حملات روسیه کاهش یابد، اما دستورهای پوتین برای آماده‌باش در شرایط زمستانی نشان می‌دهد که او عزم خود را برای عدم عقب‌نشینی از مطالبات منطقه‌ای دارد؛ وضعیتی که سناریوهای خطرناک برای بازنقشه‌کشی کنترل مناطق به زور را باز می‌گذارد.

انتهای پیام/