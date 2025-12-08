فروپاشی شبکه مزدوران اسرائیل در غزه؛ عناصر داوطلبانه تسلیم حماس شدند
وزارت امور داخلی غزه با اشاره به کشته شدن یاسر ابو شباب، رهبر گروههای همکار با اسرائیل، اعلام کرد دهها عنصر دیگر این گروهها خود را به حماس تسلیم کردهاند و پروژه رژیم صهیونیستی برای نفوذ در جامعه فلسطین شکست خورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، منابع فلسطینی اعلام کردند دهها تن از شبهنظامیان وابسته به «گروههای همکار با اشغالگران اسرائیلی» علیه جنبش مقاومت اسلامی حماس، طی ۴۸ ساعت گذشته بهطور داوطلبانه خود را به نهادهای امنیتی این جنبش در نوار غزه تسلیم کردهاند.
به گفته منابع فلسطینی، سرعت تسلیم شدن این شبهنظامیان از روز جمعه بهطور چشمگیری افزایش یافته و بیشتر در مناطق رفح و خانیونس متمرکز بوده است، مناطقی که برجستهترین گروههای مسلح همکار با اشغالگران اسرائیلی پیشتر از حمایت علنی رژیم برخوردار بودند.
وزارت امور داخلی غزه روز جمعه با صدور بیانیهای از افرادی که در این گروههای جنایتکار وابسته به اشغالگران اسرائیل فعالیت دارند خواست فورا خود را به نهادهای امنیتی تسلیم کنند تا پروندههایشان بررسی و اقدامات قضایی علیه آنان تخفیف یابد.
در این بیانیه آمده است: «مرگ یاسر ابو شباب، رهبر شبهنظامیان همکار با اشغالگران، سرنوشت محتوم هر کسی است که خود را به ارتباط با اشغالگران آلوده کند.»
این نهاد تصریح کرد: «رژیم اشغالگر نتوانست وحدت و انسجام ملی مردم فلسطین را تضعیف کند و شبهنظامیان وابسته به اشغالگر، بدون پشتوانه مردمی یا اجتماعی، سرانجام به نابودی محکوم شدند.»
پیشتر، گروههای فلسطینی در بیانیهای اعلام کرده بودند که یاسر ابو شباب «تحت دستور ارتش اشغالگر شکل گرفته و توسط فرماندهی سیاسی رژیم هدایت میشد تا از آن حمایت شود» و این گروه «خائن و فاسد» بوده و «ابزاری در دست اشغالگر برای پیشبرد اهدافش» محسوب میشد.