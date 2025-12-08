گفتوگوی تلفنی زلنسکی و ملونی
به گزارش ایلنا به نقل از سیانای، «جورجا ملونی» نخستوزیر ایتالیا در تماس تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین یکبار دیگر بر حمایت رم از کییف تأکید کرد.
این تماس تلفتی در آستانه سفرهای پیشروی زلنسکی به بروکسل، رم و لندن صورت گرفت.
دولت ایتالیا طی بیانیهای اعلامم کرد که ملونی ضمن محکوم کردن حملات اخیر روسیه، به زلنسکی اطلاع داد که ایتالیا در روزهای آینده محمولهای از مواد و تجهیزات اضطراری برای پشتیبانی از زیرساختهای انرژی و کمک به جمعیت اوکراین ارسال خواهد کرد. قرار است چندین ژنراتور ساخت شرکتهای ایتالیایی نیز به اوکراین منتقل شود.
ملونی همچنین بر حمایت رم از روند مذاکرات و ابتکارهای آمریکا برای دستیابی به «صلح عادلانه و پایدار» تأکید کرد.
دولت ایتالیا در این بیانیه افزود که رویکرد «سازنده و حسننیت» اوکراین برای نشستن بر سر میز مذاکره، در پیشبرد روند صلح مؤثر بوده و ابراز امیدواری کرد که «روسیه نیز آمادگی مشابهی برای گفتوگو» از خود نشان دهد.