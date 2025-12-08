خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی زلنسکی و ملونی

گفت‌وگوی تلفنی زلنسکی و ملونی
کد خبر : 1724376
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر ایتالیا در تماس تلفنی با رئیس‌جمهوری اوکراین یک‌بار دیگر بر حمایت رم از کی‌یف تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ای، «جورجا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا در تماس تلفنی با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین یک‌بار دیگر بر حمایت رم از کی‌یف تأکید کرد.

این تماس تلفتی در آستانه سفرهای پیش‌روی زلنسکی به بروکسل، رم و لندن صورت گرفت.

دولت ایتالیا طی بیانیه‌ای اعلامم کرد که ملونی ضمن محکوم‌ کردن حملات اخیر روسیه، به زلنسکی اطلاع داد که ایتالیا در روزهای آینده محموله‌ای از مواد و تجهیزات اضطراری برای پشتیبانی از زیرساخت‌های انرژی و کمک به جمعیت اوکراین ارسال خواهد کرد. قرار است چندین ژنراتور ساخت شرکت‌های ایتالیایی نیز به اوکراین منتقل شود.

ملونی همچنین بر حمایت رم از روند مذاکرات و ابتکارهای آمریکا برای دستیابی به «صلح عادلانه و پایدار» تأکید کرد.

دولت ایتالیا در این بیانیه افزود که رویکرد «سازنده و حسن‌نیت» اوکراین برای نشستن بر سر میز مذاکره، در پیشبرد روند صلح مؤثر بوده و ابراز امیدواری کرد که «روسیه نیز آمادگی مشابهی برای گفت‌وگو» از خود نشان دهد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده