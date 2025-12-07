خبرگزاری کار ایران
اعلام آمادگی مشروط حماس برای کنار گذاشتن سلاح

اعلام آمادگی مشروط حماس برای کنار گذاشتن سلاح
یکی از رهبران حماس اعلام کرد که این جنبش آمادگی دارد در چارچوب هر توافق آتش‌بس، موضوع غیرفعال‌سازی یا انبار کردن سلاح‌ها را مورد مذاکره قرار دهد.

به گزارش ایلنا، «باسم نعیم» از رهبران حماس اعلام کرد که این جنبش آمادگی دارد در چارچوب هر توافق آتش‌بس، موضوع غیرفعال‌سازی یا انبار کردن سلاح‌ها را مورد مذاکره قرار دهد.

نعیم در گفت‌وگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» همچنین از استقرار یک نیروی بین‌المللی در مرزها برای نظارت بر اجرای آتش‌بس و جلوگیری از تنش‌های جدید استقبال کرد.

حماس پیش‌ از این و پس از دیدار هیأت این جنبش با دستگاه اطلاعات مصر در قاهره، تأکید کرده بود که هرگونه تلاش دولت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای تحمیل واقعیت‌های جدید در غزه مغایر توافقات پیشین است.

حماس از میانجی‌ها خواسته بود برای توقف فوری نقض‌های اسرائیل وارد عمل شده و فشار لازم را اعمال کنند.

