هرتزوگ درخواست ترامپ برای عفو نتانیاهو را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی، درخواست «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، برای عفو «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اتهامات فساد را رد کرد.

هرتزوگ در مصاحبه با پولیتیکو، ضمن تاکید بر استقلال این رژیم گفت: «من به دوستی و نظر رئیس جمهور ترامپ احترام می‌گذارم، اما نظام حقوقی اسرائیل باید کاملا رعایت شود».

وی اظهار داشت: «این قطعا یک درخواست غیرعادی است و بیش از هر چیز، هنگام رسیدگی به آن، منافع مردم اسرائیل را در نظر خواهم گرفت. رفاه مردم اسرائیل اولویت اول، دوم و سوم من است».

ماه گذشته، ترامپ نامه‌ای به هرتزوگ فرستاد که در آن اتهامات فساد علیه نخست وزیر اسرائیل را سیاسی و غیرموجه خواند.

وی پیشتر نیز خواستار عفو نتانیاهو از تمامی اتهامات از سوی رئیس رژیم صهیونیستی شده بود.





