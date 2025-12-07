به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، پخش صهیونیستی کان روز گذشته -شنبه- فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، حدود یک هفته پیش، گفت‌گویی محرمانه‌ در رابطه با ترتیبات توافقات «روز بعد» در نوار غزه با «تونی بلر»، نخست وزیر اسبق انگلیس داشته است.

به گزارش این شبکه ، دفتر نتانیاهو از اظهار نظر در مورد محتوای این دیدار خودداری کرد.

چند منبع آگاه به جزئیات به کتن گفتند: «نتانیاهو حدود یک هفته پیش، به عنوان بخشی از تلاش‌های مربوط به ترتیبات برای روز پس از غزه، جلسه‌ای محرمانه با بلر برگزار کرد».

این منابع توضیح دادند که بلر در حال کار بر روی طرحی است که پیشنهاد می‌دهد تشکیلات خودگردان فلسطین کنترل مناطق خاصی در نوار غزه را به دست گیرد، به طوری که اجرای آن به صورت آزمایشی آغاز و در صورت موفقیت، دائمی شود.

