الانباء: آمریکا در برابر مقاومت لبنان کوتاه آمد؛ عون برگ برنده اسرائیل را خنثی کرد
روزنامه الانباء نوشت رئیس‌جمهور لبنان، با دیپلماسی فعال توانست برگ برنده اسرائیل در تهدید به جنگ گسترده را خنثی کند و آمریکا را در برابر مقاومت لبنان کوتاه بیاورد. این اقدام همچنین فشار واشنگتن برای خلع سلاح اجباری لبنان را کاهش داد و مسیر مذاکرات با تل‌آویو را تثبیت کرد.

به گزارش ایلنا، روزنامه کویتی «الانباء» گزارش داد که جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، با انتخاب مسیر مذاکره و دیپلماسی به جای جنگ، موضع کشورش را تثبیت کرده و توانسته برگ برنده‌ای را که اسرائیل در اختیار داشت- شامل استفاده کامل از توان نظامی و تهدید به یک «جنگ گسترده»- خنثی کند.

این روزنامه افزود که رئیس‌جمهور لبنان با استفاده از ابزار قدرت خود- مربوط به سفر سپتامبر گذشته به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل- توانست موضع کشورش را تقویت کند. عون در دیدار با هیئت شورای امنیت در کاخ بعبدا، جمعه گذشته، به تمامی مسئولان عرب و خارجی، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که لبنان مسیر مذاکره با اسرائیل را انتخاب کرده است.

الأنباء تصریح کرد که رئیس‌جمهور لبنان با این اقدام، موفقیت سفر خود به نیویورک را محقق کرده است؛ سفری که پیش‌تر مورد انتقاد برخی بود، چرا که گفته می‌شد با شخصیت‌های بین‌المللی مهم دیدار نکرده است. عون در حال انجام گام‌های راهبردی برای پیشبرد لبنان به سوی وضعیتی بهتر، دور از تنش و زبان جنگ است. وی همچنین بر اهداف کلیدی شامل آزادسازی زمین‌های اشغالی، آزادی اسرای لبنانی، تنظیم ترتیبات مرزی و آماده‌سازی سازوکارهای جایگزین برای مدیریت جنوب لبنان پس از پایان مأموریت نیروهای یونیفل تأکید دارد؛ مأموریتی که از سال ۱۹۷۸ آغاز شده است.

این روزنامه افزود که رئیس‌جمهور لبنان بدون شک از ابزارهای قدرت برخوردار است، حتی با وجود شرایط واقعی و پیچیده در صحنه عملیاتی کشور. عون همچنین از دیدار با پاپ لئون چهاردهم استفاده کرد تا دیدگاه آمریکا را تغییر داده و آن را به حمایت از درخواست لبنان برای فشار بر اسرائیل جلب کند. به گفته منابع، اولین نتیجه این تلاش‌ها برگزاری میز مذاکره بوده است، هرچند اسرائیل تاکنون روش خود در مذاکرات تحت فشار را تغییر نداده است.

الأنباء در ادامه به نقل از یک مقام لبنانی گفت: «پایان مأموریت نیروهای یونیفل که ۴۷ سال در لبنان حضور داشته‌اند، خلائی ایجاد خواهد کرد، حتی اگر دولت کنترل کامل منطقه را در دست داشته باشد. بنابراین، کاهش نیروهای یونیفل باید به صورت تدریجی انجام شود. در همین راستا، این موضوع در دیدار با هیئت شورای امنیت مطرح شد. تعداد این نیروها می‌تواند به شکل قابل توجهی کاهش یابد، اما فعالیت آنها با همکاری ارتش لبنان ادامه خواهد یافت تا دولت حضور و مدیریت خود را در جنوب تثبیت کند؛ منطقه‌ای که طی نیم قرن گذشته تحت کنترل نیروهای غیرقانونی بوده است.» وی افزود که تداوم تجاوزات اسرائیل و گسترش آن، مسیر فعالیت دولت را برای مقابله با چالش‌های میدانی تضعیف می‌کند و لبنان خواستار آن است که جامعه بین‌المللی فشار بیشتری بر اسرائیل وارد کند تا از تجاوز دست بکشد و از مناطق اشغالی عقب‌نشینی کند.

از سوی دیگر، یک منبع دیپلماتیک به الأنباء اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر دولت لبنان برای اجرای خلع سلاح، حتی با زور، کاهش یافته است و این باور وجود دارد که چنین امری تنها از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی قابل دستیابی است و با حمایت نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت لبنان می‌تواند کنترل کامل خود را برقرار کند، بدون آنکه به اختلافات داخلی دامن زده شود.

 

