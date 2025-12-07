خبرگزاری کار ایران
ترامپ چگونه مادورو را به نقطه‌ ضعف پوتین تبدیل می‌کند؟

ترامپ چگونه مادورو را به نقطه‌ ضعف پوتین تبدیل می‌کند؟
تحلیلگران می‌گویند واشنگتن با تبدیل کاراکاس به صحنه‌ی سنجش نفوذ خود، حلقه فشار بر مادورو را گام‌به‌گام تنگ‌تر می‌کند؛ چراکه تجربه نشان داده کرملین در لحظه‌های حساس، فراتر از چند موضع‌گیری پرسر‌و‌صدا پشت متحدانش نمی‌ایستد.

به‌گزارش ایلنا، روزنامه آمریکایی فاکس‌نیوز در تحلیلی نوشت که دولت دونالد ترامپ تلاش دارد بدون اعزام نیروهای نظامی، از ونزوئلا به‌عنوان اهرم فشار تازه‌ای علیه روسیه در بحبوحه افزایش تنش‌های بین‌المللی استفاده کند.

نویسنده با اشاره به اینکه ونزوئلا از متحدان روسیه و ایران به شمار می‌رود، می‌نویسد این کشور به محلی برای ارزیابی میزان توان آمریکا در مهار نفوذ جهانی مسکو بدل شده است. او تأکید می‌کند کارنامه روسیه در قبال متحدانش نشان می‌دهد کرملین هنگام مواجهه با تهدیدهای جدی معمولا از حمایت‌های حداقلی فراتر نمی‌رود.

او می‌گوید رویکرد مسکو در قبال متحدانش- از ایران و سوریه گرفته تا ونزوئلا- الگویی تکراری دارد: اعلام حمایت‌های گسترده در سطح رسانه‌ای، اما ارائه کمترین پشتیبانی عملی هنگام مواجهه با تهدیدهای جدی.

به‌باور این تحلیلگر، بقای نیکولاس مادورو در قدرت، در صورت تشدید فشارهای واشنگتن، به چالشی طولانی‌مدت برای روسیه بدل خواهد شد. او می‌افزاید کارزار ترامپ علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر است که هدف آن تقویت نفوذ آمریکا و تضعیف موقعیت متحدان مسکو عنوان می‌شود.

این گزارش همچنین تشدید فشار بر ونزوئلا را نوعی «تحرک دیپلماتیک حساب‌شده» توصیف می‌کند که یادآور رویکرد تئودور روزولت است؛ رویکردی متکی بر بازدارندگی و فشارهای اقتصادی و سیاسی، بی‌آن‌که به رویارویی نظامی مستقیم منجر شود.

نویسنده اضافه می‌کند که این سیاست‌ها روسیه را در وضعیتی دشوار قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در حالی که جنگ اوکراین و تحریم‌های اقتصادی همچنان فشار سنگینی بر مسکو وارد می‌کند.

او تأکید می‌کند که استراتژی ترامپ نشان می‌دهد آمریکا توان اعمال نفوذ در نیم‌کره غربی و فراتر از آن را دارد، در حالی که فشار مستمر خود بر روسیه و متحدانش را حفظ می‌کند، و لذا «بازنشستگی آرام در خارج بهترین گزینه برای مادورو است، پیش از آن که راه‌های پیش رویش بسته‌تر شود؛ پوتین نخواهد توانست او را نجات دهد.»

نویسنده مقاله تأکید دارد: این اقدامات بخشی از چارچوب گسترده سیاست امنیت ملی آمریکا است که منافع کشور و امنیت نیم‌کره غربی را در اولویت قرار داده و از تمامی ابزارهای موجود در صحنه بین‌المللی بهره می‌گیرد.

خرید طلا