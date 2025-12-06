خبرگزاری کار ایران
فایننشال تایمز گزارش داد:

مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه بر جایگاه یورو تاثیر منفی می‌گذارد

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که مصادره احتمالی دارایی‌های مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا می‌تواند بر نقش یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر بگذارد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که مصادره احتمالی دارایی‌های مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا می‌تواند بر نقش یورو به عنوان ارز ذخیره جهانی تأثیر بگذارد.

به گزارش این نشریه، دارایی‌های یورویی حدود ۲۰ درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. از این نظر، یورو پس از دلار آمریکا که تقریباً ۶۰ درصد از ذخایر ارزی جهانی را تشکیل می‌دهد، در رتبه دوم قرار دارد.

با این حال، اگر اتحادیه اروپا تصمیم به توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه بگیرد، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خصوصی در مورد ارزش خرید اوراق بهادار اروپایی دچار تردید خواهند شد.

با این اوصاف، اگرچه بانک مرکزی اروپا در مورد طرح توقیف دارایی‌ها ابراز تردید کرده و به خطرات آن اشاره کرده است، اما برخی از کشورهای اتحادیه اروپا که مدت‌ها با آن مخالف بوده‌اند، موضع خود را تغییر داده و اکنون از چنین اقدامی حمایت می‌کنند.

