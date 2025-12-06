کنترل دو شهر استراتژیک در اوکراین را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل دو شهر استراتژیک در اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه درگزارش خود اعلام کرد که نیروهایش کنترل کامل شهرهای «کراسنوارمیسک» در جمهوری خلق دونتسک و «وولچانسک» در منطقه خارکیف را به دست گرفتند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهای روسیه ضمن وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای اوکراینی در تمامی جبهه‌‌‎ها در حال پیشروی هستند.

انتهای پیام/